Bitte aktivieren Sie Javascript

Laut Mitteilung wurde an dem Platz am Wochenende ein Haufen Sperrmüll abgelegt. Den Verursacher konnten die Kontrolleure nicht ermitteln, sie entfernten den Müll am Dienstag. Doch am Mittwoch seien schon wieder Matratzen und Schränke dort gewesen, sagte Gläser. Bis zum Abend sei sogar noch eine weitere Fuhre Müll abgelegt worden. Deswegen habe man nun 500 Euro Belohnung ausgesetzt.

Mitteilung EBU