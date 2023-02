Aktuell Land

Entschlüsselte Chats überführen Drogendealer

Die Polizei hat in Freiburg einen mutmaßlichen Drogendealer mit Hilfe von entschlüsselten Chatverläufen überführt. Der Mann wird verdächtigt, in den Jahren 2020 sowie 2021 mit rund 11 Kilogramm Kokaingemisch, 10 Kilogramm Heroin und 20 Kilogramm Marihuana gehandelt zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.