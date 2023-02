Aktuell Land

Entscheidung in Wertheimer Mauer-Streit geplant

Im Rechtsstreit um eine eingestürzte Mauer in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) will das Landgericht Mosbach am 30. März eine Entscheidung verkünden. Voraussichtlich werde es dann ein Urteil geben, sagte eine Sprecherin am Dienstag.