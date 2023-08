Aktuell Land

Entscheidung über Pistenverlängerung am Flughafen Zürich

Am Flughafen Zürich sollen zwei Start- und Landebahnen verlängert werden, eine davon Richtung deutsche Grenze. Am Montag stimmt das Kantonsparlament in Zürich über das Projekt ab. Unter anderem soll die Piste 32 um 280 Meter verlängert werden. Genau in der Einflugschneise liegt die deutsche Ortschaft Hohentengen am Hochrhein, etwa 13 Kilometer vom Ende der Piste entfernt. Auf der Piste sollen morgens und abends mehr Langstreckenmaschinen starten können. Tagsüber wird sie überwiegend für Landungen benutzt.