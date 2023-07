Aktuell Land

Entschärfer finden nach Kellerbrand Munition

Entschärfer des Landeskriminalamts haben nach einem Brand in einem Keller am Montag Munition gefunden. Der Inhalt einer Phosphorgranate entfachte nach ersten Erkenntnissen das Feuer in Ettenheim (Ortenaukreis), wie die Polizei mitteilte. Am Nachmittag seien eine Tretmine und weitere Munition aus dem Keller geborgen worden. Die Tretmine wurde demnach auf einem Feld in der Nähe kontrolliert gesprengt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei der Munition vermutlich um Fundmunition, die der Besitzer wohl illegal besessen habe. Durch dem Brand entstand demnach ein Schaden von 2000 Euro - Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt.