Entlaufener Stier hält Polizei und Feuerwehr auf Trab

Ein Stier ist in Gerstetten (Landkreis Heidenheim) ausgebüxt und in der Ortschaft umhergelaufen. Eine Zeitungsbotin hatte das Tier in der Nacht auf Samstag entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Eine Streife versuchte dann zunächst den Stier einzufangen, aber das Tier trat gegen den Streifenwagen und flüchtete. Mehrere Landwirte und Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr versuchten ebenfalls zu helfen. Auch sie hatten keinen Erfolg. Erst ein hinzugerufener Veterinär konnte Abhilfe schaffen: Er betäubte das Tier mit einem Blasrohr. Der Stier wurde auf den Hof seines Besitzers zurückgebracht.