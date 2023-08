Aktuell Land

Entflohener Häftling mit gestohlenem Auto erwischt

Die Polizei hat einen in Baden-Württemberg entflohenen Häftling auf der Autobahn 3 in Mittelfranken in einem gestohlenen Wagen ohne Führerschein erwischt. Bei einer Verkehrskontrolle nahe Erlangen hätten die Beamten das einige Tage zuvor entwendete Auto identifiziert, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.