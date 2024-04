Aktuell Land

Engelbergtunnel auf A81 Richtung Heilbronn wieder frei

Der seit einem Unfall am Mittwochnachmittag gesperrte Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 in Richtung Heilbronn ist wieder normal befahrbar. Das teilte die Polizei am Abend mit. In dem Tunnel hatte es einen Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen gegeben. Fahrer und Beifahrer eines Lastwagens wurden dabei im Führerhaus eingeklemmt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die anderen beiden Fahrer blieben unverletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Verkehr war erheblich beeinträchtigt.