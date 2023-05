Aktuell Land

Energieverbrauch sank 2022 um vier Prozent

In Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr weniger Energie verbraucht worden. Wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW) in Stuttgart im Rahmen seiner Frühjahrsschätzung zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg errechnete, sank der Endenergieverbrauch um vier Prozent, der Anteil von Erdgas sogar um 15 Prozent. Die Endenergie ist die Energie, die dem Verbraucher vor Ort zur Verfügung steht.