EnBW erhält Rückbaugenehmigung für AKW Neckarwestheim 2

Während das Atomkraftwerk (AKW) Neckarwestheim 2 noch knapp anderthalb Wochen Strom liefern soll, haben die Behörden dem Betreiber EnBW schon die Genehmigung zum Rückbau erteilt. Für die endgültige Abschaltung habe das aber keine Bedeutung, teilte der Karlsruher Versorger am Mittwoch mit. »Die Abschaltung spätestens am 15. April 2023 ist gesetzlich vorgeschrieben und bedarf keiner Genehmigung.« Die EnBW ist der erste Betreiber von Kernkraftwerken in Deutschland, für dessen Meiler alle Rückbaugenehmigungen vorliegen.