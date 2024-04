Emotionale Knorr-Botschaft: »Freundschaften für‘s Leben«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Handball-Nationalspieler Juri Knorr hat sich erstmals ausführlich zu seinem angekündigten Wechsel geäußert und emotionale Worte an die Fans der Rhein-Neckar Löwen gerichtet. »Ich weiß, dass mit dieser Entscheidung ein sehr besonderes Kapitel in meiner Karriere enden wird. Eine Zeit, in der ich wirklich viel gelernt und besondere Momente erlebt habe«, schrieb der 23-Jährige am Freitag auf Instagram.

Knorr wird den zweimaligen Pokalsieger im Sommer 2025 verlassen und vermutlich zum dänischen Spitzenclub Aalborg Handbold wechseln. Über die Gründe kann bislang nur spekuliert werden. Viele Experten deuten den Abgang als Flucht aus dem Rampenlicht. »Zu den Gründen meiner Entscheidung kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch wenig sagen. Ich werde dies aber tun, sobald es möglich ist«, äußerte der Spielmacher.

Knorr über den »schönsten Moment« seiner Karriere

Nicht nur die Spiele mit seinen Teamkollegen wird der Publikumsliebling vermissen. »Ich habe Personen in und um den Verein herum kennengelernt, die mir nach nun fast drei Jahren wirklich viel bedeuten. Es sind wahrscheinlich Freundschaften für‘s Leben entstanden. Und diese Freundschaften und Bekanntschaften lassen mich sehr dankbar, aber auch mit einem weinenden Auge zurück«, sagte Knorr, der den Pokalsieg mit den Löwen im vergangenen Jahr als »schönsten Moment« seiner Karriere beschreibt.

Bis zu seinem Abschied will der gebürtige Flensburger jedes Spiel im Trikot der Mannheimer genießen. »Mit dem Wissen, dass es etwas ganz Besonderes ist, für diesen Verein und besonders mit diesen Menschen an meiner Seite zu spielen.«

