Eltern nach Kürzungen der Kita-Öffnungszeiten besorgt

Die Landesvertretung der Kita-Eltern hat sich besorgt über die geplante Kürzung der Kita-Zeiten in Tübingen gezeigt. »Dass eine Stadt strukturell vorgeht, das ist schon eine neue Qualität«, sagte der Vorstand der Landeselternvertretung baden-württembergische Kindertageseinrichtungen (LEBK), Claus Mellinger, am Samstag dem Radiosender SWR1. Im Kleinen habe es Kürzungen vorher schon gegeben - »allerdings eher einrichtungs- oder trägerbezogen«, sagte Mellinger. Überlegungen, Kita-Zeiten strukturell zu kürzen, gebe es auch in anderen Gemeinden. Er appellierte an die Kommunen, alle Beteiligten vorher an den Tisch zu holen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.