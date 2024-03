Aktuell Land

Elringklinger schließt Geschäftsjahr mit Umsatzplus ab

Der schwäbische Autozulieferer Elringklinger hat trotz globaler Herausforderungen das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatzrekord abgeschlossen. Die Erlöse seien im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent auf rund 1,85 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen anhand vorläufiger Zahlen am Mittwoch in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) mit. Der Umsatz habe damit einen Höchststand erreicht.