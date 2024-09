Elfjährige verfolgt Lastwagen nach Unfallflucht

Ein Mädchen hat einen Lastwagenfahrer, der zuvor Unfallflucht begangen haben soll, per Fahrrad verfolgt und ihn so identifiziert. (Symbolbild)

Ein Mädchen hat in Ludwigsburg einen Lastwagenfahrer, der zuvor Unfallflucht begangen haben soll, auf dem Fahrrad verfolgt und ihn so identifiziert. Die Elfjährige habe zusammen mit ihrer Mutter beobachtet, wie der Mann mit seinem Sattelzug beim Rangieren gegen eine Straßenlaterne gefahren war, teilte die Polizei mit.

Nach Begutachten des Schadens sei der Fahrer weitergefahren. Das Mädchen setzte sich aufs Fahrrad und verfolgte den Sattelzug, merkte sich das Nummernschild und das Logo eines Discounters im Führerhaus des Lastwagens. So sei der Lastwagen am Mittwoch schnell gefunden worden. An der Laterne entstand ein geschätzter Schaden von 1500 Euro.