Elfjährige überfährt mit Auto Mutter von Freundin

Eine Elfjährige hat in Schwaben mit einem Auto die Mutter ihrer Freundin überfahren und schwerst verletzt. Während sich die Eltern der beiden Mädchen in einem Hof in Wechingen (Landkreis Donau-Ries) unterhielten, habe sich die Elfjährige auf den Fahrersitz des abgestellten Autos gesetzt und den Zündschlüssel umgedreht, der noch steckte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Weil der Rückwärtsgang eingelegt war, sei der Wagen am Montag nach hinten gefahren, als das Mädchen Gas gab.