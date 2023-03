Aktuell Land

Elf Verletzte durch defekte Lüftung in Klinik

Elf Menschen sind durch eine defekte Lüftungsanlage in einer Klinik in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, breitete sich durch den Defekt der chemische Stoff Ozon in der Küche der Klinik aus. Elf Mitarbeiter erlitten am Samstagmorgen Reizungen der Atemwege und Schleimhäute sowie Übelkeit und Kopfschmerzen. Zwei von ihnen mussten vorsorglich stationär aufgenommen werden, die neun weiteren Verletzten konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Eine Gefahr für Patienten habe nicht bestanden. Die Ermittlungen zur Ursache des technischen Defektes liefen. Ein Fremdverschulden werde derzeit ausgeschlossen.