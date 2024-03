Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 zwischen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim hat es nach ersten Polizeiangaben am Sonntagabend elf Verletzte gegeben. Eine Person sei lebensgefährlich verletzt, zwei Menschen schwer und acht Menschen leicht, sagte eine Polizeisprecherin in Ludwigsburg. Es seien fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen. Details und auch der Unfallhergang waren noch unklar. Der Unfall ereignete sich gegen 18.50 Uhr.