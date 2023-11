Aktuell Land

Elektroschrott-Recyclingquote von 85 Prozent

78.000 Tonnen Elektroschrott sind im Jahr 2022 in Baden-Württemberg recycelt worden. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Landesamts entspricht das etwa 85 Prozent der 92.000 Tonnen Elektroschrott, die von den Erstbehandlungsanlagen angenommen wurden. Wie die Behörde am Dienstag in Stuttgart mitteilte, machten nicht-stoffliche Verwertungsverfahren einen Anteil von zwölf Prozent aus. Dazu zählt die Verbrennung von Bauteilen aus Kunststoff. Ein Prozent des Elektroschrotts wurde zur Wiederverwendung vorbereitet. Zwei Prozent konnten nicht verwertet werden.