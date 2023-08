Elektropop: Einziges Kraftwerk-Deutschland-Konzert 2023

Die Elektropop-Band Kraftwerk tritt auf dem Balkon am Karlsruher Schloss auf.

16 Hochleistungsbeamer projizierten eine Multimedia-Show auf die 170 Meter breite Front des Barockschlosses. Sie sind Teil der Schlosslichtspiele, die vom 16. August bis 17. September stattfinden.

Dass Kraftwerk in Karlsruhe auftraten, geht auf eine künstlerische wie freundschaftliche Verbundenheit zwischen Hütter und dem langjährigen künstlerisch-wissenschaftlichen Vorstand des Zentrums für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM), Peter Weibel, zurück. Er war Anfang März dieses Jahres im Alter von 78 Jahren gestorben. Bis kurz vor seinem Tod hatten die beiden Männer nach ZKM-Angaben noch am Konzept für die Multimedia-Performance am Schloss gearbeitet.

