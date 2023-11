Aktuell Land

EKD unterbricht Synode wegen Bahnstreiks

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat ihre Synode in Ulm wegen des Bahnstreiks unterbrochen. Viele Mitglieder des Kirchenparlaments seien wegen der Einschränkungen im Bahnverkehr am Mittwochmorgen vorzeitig aus Ulm abgereist, teilte die EKD mit. Das Präsidium habe daher beschlossen, die Synode in den kommenden Wochen digital fortzusetzen.