Eishockey-Profi Olimb verlängert in Schwenningen bis 2024

Ken André Olimb spielt auch in der kommenden Saison der Deutschen Eishockey-Liga für die Schwenninger Wild Wings. Der 34 Jahre alte Norweger habe seinen Vertrag um ein Jahr bis 2024 verlängert, teilte der Verein am Freitag mit. Der Stürmer spielt seit 2021 für die Wild Wings, bei denen er in dieser Spielzeit bisher auf 19 Scorerpunkte kam.