Eishockey-Profi MacInnis bleibt bei den Adlern

Die Adler Mannheim bauen auch in der kommenden Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf die Dienste von Ryan MacInnis. Das vermeldete der Club am Donnerstag. MacInnis kam während der Saison nach Mannheim. Der Angreifer konnte das Aus des achtmaligen deutschen Meisters im Halbfinale der Playoffs aber trotz seiner zehn Tore und 17 Vorlagen nicht abwenden. »Ryan ist läuferisch stark, mannschaftsdienlich, bringt Energie aufs Eis, sorgt für Torgefahr und ist in allen Situationen einsetzbar«, sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara über den 27-Jährigen.