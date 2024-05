Aktuell Land

Eishockey-Profi Kälble kehrt nach Mannheim zurück

Eishockey-Nationalspieler Lukas Kälble spielt in der kommenden Saison für die Adler Mannheim. Der 26-jährige Verteidiger trug in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zuletzt das Trikot des Vizemeisters Fischtown Pinguins aus Bremerhaven und unterschrieb in Mannheim einen Dreijahresvertrag, wie sein neuer Club am Freitag mitteilte.