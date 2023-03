Eisenschmid hofft auf Erfolge mit Kreis als Bundestrainer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kreis war Ende Januar als Bundestrainer vorgestellt worden. Der 64-Jährige, der zuletzt die Schwenninger Wild Wings trainiert hatte, wurde Nachfolger von Toni Söderholm. Der Finne war nach dem Deutschland Cup im November als Vereinscoach zum SC Bern gewechselt.

»Ich habe mit ihm erst einmal telefoniert. Ich kenne ihn nicht gut«, berichtete Eisenschmid: »Ich glaube, der Harry hat nach seinem Saisonende die deutschen Spieler alle mal angerufen, um mit ihnen zu quatschen.« Viel könne er zum neuen Bundestrainer noch nicht sagen. »Der Harry weiß auch, dass jetzt Playoffs sind und dass wir uns darauf konzentrieren wollen«, sagte der Angreifer.

Am Dienstag und Mittwoch starten in der Deutschen Eishockey Liga die Viertelfinalserien. Für die Schwenninger und Kreis war die Saison nach der Hauptrunde beendet, die Wild Wings hatten die Playoff-Qualifikation verpasst. Das erste große Ziel für Kreis als Bundestrainer ist die Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland, die am 12. Mai beginnt.

