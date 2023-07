Aktuell Land

Eisbärenmännchen geht nach Nachwuchs zurück nach Karlsruhe

Nach erfolgreichem Nachwuchs kehrt das Eisbärenmännchen Kap aus dem Hamburger Tierpark Hagenbeck zurück in seinen Heimatzoo nach Karlsruhe. »Wir wünschen Kap auf seinem weiteren Weg alles Gute und drücken dem Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe die Daumen, dass Kap auch bei Ihnen so erfolgreich die Eisbärenpopulation stärkt«, sagte Zoo-Direktor Guido Westhoff am Mittwoch in Hamburg.