Einsatzkräfte retten Frau vor ihrem eigenen Hund

Feuerwehr und Polizei haben eine Frau im Kreis Sigmaringen vor ihrem eigenen Hund gerettet. Die Hundebesitzerin war am Donnerstag von ihrem Schäferhund-Mischling angegriffen, zweimal gebissen und dadurch am Arm verletzt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie flüchtete auf ihren Balkon in Mengen, von dem sie anschließend von der Feuerwehr gerettet wurde. Zur Behandlung ihrer Verletzungen brachte ein Rettungsdienst die Frau in ein Krankenhaus.