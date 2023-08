Aktuell Land

Einsatzkräfte brechen Suche nach Person in Baggersee ab

Nach einer mutmaßlich untergegangenen Person haben Einsatzkräfte an einem Baggersee im Ortenaukreis gesucht - nun haben sie ihre Suche eingestellt. Auch ein Rettungshubschrauber war zeitweise am Samstag in Achern mit im Einsatz. »Eine Zeugin will kurzzeitig eine Person im Wasser gesehen haben, die nach Hilfe gerufen hat«, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Sonntag. »Wir können weder bestätigen noch verneinen, dass eine Person untergegangen ist.«