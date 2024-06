Aktuell Land

Einsatz von Schlagstock und Messer bei Nachbarschaftsstreit

Bei einem Streit unter Nachbarn in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist es zum Einsatz von Schlagstock und Messer gekommen. Ein 38-Jähriger habe einem 46-Jährigen mit einem Messer ins Bein gestochen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte.