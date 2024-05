»Eins der schwersten Spiele«: Bayern Richtung BBL-Finale

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit der Erfahrung einer gewonnenen NBA-Meisterschaft warnte Serge Ibaka seine Basketball-Kollegen des FC Bayern München eindrücklich. 2:1 nach 0:1 in einer Best-of-five-Serie gegen die MHP Riesen Ludwigsburg? Das bedeutet für den Topfavoriten in den Bundesliga-Playoffs noch nichts. »Das Spiel am Freitag wird eins der schwersten Spiele der Saison, denn eine Serie zu beenden, ist immer sehr schwer. Wir müssen das gleiche Mindset wie heute an den Tag legen, dann haben wir gute Chancen«, sagte Ibaka über den vierten Vergleich am Freitagabend (20.30 Uhr).

Das 74:63 am Mittwoch zeigte nicht nur die Stärke der Münchner, sondern auch die von Ibaka, der 16 Punkte, neun Rebounds und fünf Vorlagen beisteuerte. »Wir müssen uns über die Defense definieren, wir können uns nicht ausruhen, müssen physisch spielen - und das ist wichtig, dass das jeder versteht«, sagte Elias Harris. Cheftrainer Pablo Laso sagte, er sei »glücklich, aber wir haben noch nichts gewonnen«.

Fest steht schon jetzt, dass die Münchner in den heimischen BMW Park zurückkehren werden. Noch offen ist, ob am Sonntag (19.00 Uhr) zu einem Spiel fünf gegen Ludwigsburg oder zum ersten Spiel des Halbfinals am kommenden Mittwoch.

Bisher gingen Experten davon aus, dass dann ein Duell mit Meister Ratiopharm Ulm bevorsteht. Doch die Ulmer liegen selbst mit 1:2 gegen die Würzburg Baskets hinten und müssen am Freitagabend (18.30 Uhr) das vorzeitige Aus abwenden. Danach könnte es zum Finale gegen den ehemaligen Serienmeister Alba Berlin kommen.

