Einigung im Streit um Kostüm-Show auf Buga

Im Streit um als zu klischeehaft und stereotyp empfundene Kostüme für geplante Auftritte eines Seniorinnen-Ballets auf der Bundesgartenschau in Mannheim haben sich die Buga und die Tanztruppe AWO-Ballett Rheinau geeinigt. »Ein gutes Gespräch, ein gutes Ergebnis«, so lasse sich das Treffen am Montagabend zwischen Vertretern der AWO und der Buga zusammenfassen, teilte eine Buga-Sprecherin mit. An dreien der ursprünglich sechs beanstandeten Kostüme werde es Veränderungen geben.