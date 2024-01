Einige Tausend Menschen bei Demo gegen Rechts in Freiburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Anlass war das kürzlich bekanntgewordene Rechten-Treffen in einer Villa in Potsdam. Dabei hatte der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, im vergangenen November nach eigenen Angaben über »Remigration« gesprochen. Damit meinen Rechtsextreme in der Regel, dass eine große Zahl Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

Als Reaktion darauf hatte es am Wochenende bundesweit mehrere Demonstrationen gegeben. Weitere Kundgebungen sind für das kommende Wochenende in vielen Städten angekündigt.

Demo-Aufruf bei Instagram