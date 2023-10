Aktuell Land

Einfamilienhaus in Freiburg gerät in Brand

In Freiburg ist am Sonntagvormittag ein Brand an einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurden auch zwei unmittelbar angrenzende Nachbarhäuser von den Flammen beschädigt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Verletzte gab es laut Polizei nicht.