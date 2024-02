Aktuell Land

Eine Verletzte nach Kollision zwischen Zug und Transporter

Beim Zusammenstoß eines Transporters mit einem Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang ist in Münsingen (Kreis Reutlingen) eine Frau verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag hatte die 45 Jahre alte Transporter-Fahrerin am Donnerstagabend offenbar einen heranfahrenden Triebwagen übersehen. Der 44 Jahre alte Lokführer hupte zwar noch, konnte aber nicht verhindern, dass der Transporter vom Zug erfasst und rund 50 Meter weit geschoben wurde, ehe beide Fahrzeuge im Gleisbett zum Stehen kamen.