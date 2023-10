Aktuell Land

Eine Verletzte bei kleiner Explosion in Mehrfamilienhaus

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Frau leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte, hatten am Freitagabend mehrere Anwohner Knallgeräusche gemeldet. Die Feuerwehr löschte anschließend einen kleinen Zimmerbrand in einer Wohnung im ersten Stock schnell.