Eine Tote und fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Stuttgart

Ein 25-jähriger Fahrer war demnach mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach einer scharfen Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto einer 62-Jährigen zusammengestoßen. Ein Kleintransporter krachte daraufhin in das Heck ihres Wagens. Die 63-jährige Beifahrerin der Frau wurde bei dem zweiten Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie kurz darauf noch am Unfallort starb.

Insgesamt wurden den Angaben nach in den drei Fahrzeugen vier Insassen leicht und ein weiterer Mitfahrer schwer verletzt. Die fünf Verletzten wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Gutachter angefordert, wie es in der Mitteilung weiter hieß.

