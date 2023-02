Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei weitere Bewohner des angrenzenden Hauses erlitten eine leichte Rauchvergiftung und wurden noch vor Ort behandelt. Der 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da die Wohnung der leicht verletzten Nachbarn nach dem Feuer unbewohnbar war, wurden die beiden in einem Hotel untergebracht. Die Brandursache war bislang unbekannt. Der Schaden bewegt sich vermutlich im mittleren sechsstelligen Bereich, so die Polizei.

