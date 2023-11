Aktuell Land

Eine Million Euro Schaden nach Feuer in Amtzell

Ein Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude im Landkreis Ravensburg hat eine Million Euro Schaden verursacht. Als die Feuerwehr am Freitag in Amtzell eintraf, brannte ein Lagerschuppen für Maschinen, Traktoren und Autos, wie die Polizei am Samstag mitteilte.