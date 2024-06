Einbruch in Pflegeeinrichtung in Steinheim am Albuch

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine junge Frau soll in eine Pflegeeinrichtung in Steinheim am Albuch eingebrochen sein und vorgetäuscht haben, dort ein Pflegepraktikum zu machen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stahl sie dabei offenbar Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro. Die mutmaßliche Täterin soll zunächst an der Wohnungstür einer 90-jährigen Bewohnerin des »Betreuten Wohnens« geklopft und ihr gegenüber behauptet haben, ein Pflegepraktikum zu machen. Dann soll sie in die Wohnung der 90-Jährigen gegangen sein und die Frau gefragt haben, welche Gymnastikübungen sie mache. Die Bewohnerin zeigte ihr daraufhin auf dem Bett ihres Schlafzimmers die Übungen. Unterdessen soll die mutmaßliche Diebin mehrere Schmuckstücke aus einem Schmuckkästchen auf dem Nachttisch entwendet haben. Anschließend gab sie offenbar an, ihre Brille zu holen, und verließ die Wohnung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der etwa 20-jährigen Täterin.

Pressemitteilung der Polizei