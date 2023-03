Aktuell Land

Einbruch in Lackierbetrieb: Drei Männer in Untersuchungshaft

Nach einem Einbruch in einen Lackierbetrieb in Pforzheim sind die Verdächtigen auf der Flucht mit der Polizei zusammengestoßen. Zeugen hatten die Männer bei der Tat beobachtet und die Polizei gerufen, wie die Beamten am Montag mitteilten. Mit 16 Streifenwagen fuhren die Polizisten zum Tatort. Als die Einbrecher das bemerkten, stiegen sie in ein Auto und wollten fliehen. Dabei rammten sie einen Streifenwagen. Nach dem Zusammenstoß stiegen die vier Flüchtigen aus dem Auto und rannten in verschiedene Richtungen davon.