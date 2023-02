Aktuell Land

Einbruch bei den Bürgerentscheiden im Südwesten

Die Zahl der Bürgerentscheide in Baden-Württemberg ist 2022 sehr stark zurückgegangen: Es gab nur neun solcher Abstimmungen, wie der Verein Mehr Demokratie am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Im Vorjahr seien es noch 30 gewesen.