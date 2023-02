Aktuell Land

Einbrecherbande aufgeflogen: Vier Männer in U-Haft

Drei mutmaßliche Serien-Einbrecher sind in Münsingen (Landkreis Reutlingen) auf frischer Tat ertappt worden. Nach Angaben der Polizei wurden bereits am Mittwoch bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung der Männer im Alter von 18, 23 und 36 Jahren in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) zudem drei Komplizen festgenommen. Die Polizei fand dabei neben mutmaßlichem Diebesgut aus früheren Einbrüchen über 26 Kilogramm Marihuana, teilte eine Sprecherin am Freitag mit.