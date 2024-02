Aktuell Land

Einbrecher stehlen Werkzeug im Wert von 100.000 Euro

Werkzeug im Wert von rund 100.000 Euro haben unbekannte Diebe bei einem Einbruch in eine metallverarbeitende Fabrik in Fluorn-Winzeln (Landkreis Rottweil) erbeutet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schlugen die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.