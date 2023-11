Aktuell Land

Einbrecher stehlen teuren Aufsitzrasenmäher

Einbrecher haben einen Aufsitzrasenmäher aus einer Garage in Mietingen (Landkreis Biberach) gestohlen. Der Wert der Maschine belaufe sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 40.000 Euro, teilte die Polizei am Montag mit. Die Diebe brachen demnach in der Nacht zum Samstag die Garage auf und verluden den Rasenmäher auf einen Anhänger oder ein anderes größeres Fahrzeug.