Einbrecher mit Axt doch nur Bewohner ohne Schlüssel

Zwei Männer, die mit Hammer und Axt auf eine Wohnungstür eingeschlagen haben, haben die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Frau die vermeintlichen Einbrecher am späten Samstagabend beobachtet und die Polizei gerufen. Die Beamten rückten zu dem mehrstöckigen Gebäude aus und trafen zwei Männer im Alter von 25 und 35 Jahren im Obergeschoss an. Statt verbrecherisch waren die beiden aber schlicht vergesslich: Es handelte sich laut Polizei um die Bewohner, die ihre Schlüssel in der Wohnung liegen gelassen hatten und nun versuchten, sich Zugang zu ihrem Heim zu verschaffen. Den Schaden an der Tür müssen die beiden selbst zahlen, wie es hieß. Ob es sich bei den Männern um Mieter oder die Eigentümer der Wohnung handelte, konnte eine Sprecherin der Polizei nicht sagen.