Aktuell Land

Einbrecher knabbert Nüsschen

Ein Mann ist in Offenburg in eine Firma eingebrochen - und hat sich dort ein paar Nüsse genehmigt. Nach Angaben der Polizei fanden Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den 34-Jährigen am frühen Donnerstagmorgen, wie er auf einem Stuhl saß und Nüsse aß. Den alarmierten Polizeibeamten erklärte der Einbrecher, er sei nur vor der Kälte geflüchtet. Ob die Knabberei ihm gehörte oder er sie in der Firma gefunden hatte, konnte eine Sprecherin nicht mitteilen. Ihn erwarte nun ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchs.