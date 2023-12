Aktuell Land

Einbrecher durch Schuhspuren im Schnee überführt

Durch Schuhspuren im Schnee sind mutmaßliche Einbrecher in der Oberpfalz überführt worden. Ein Mann hatte am Sonntag verdächtige Spuren, die rund um mehrere Häuser in Birgland (Landkreis Amberg-Sulzbach) führten, entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Hausbesitzer stellte laut Mitteilung der Polizei vom Montag dann fest, dass womöglich in seinem Schuppen eingebrochen wurde.