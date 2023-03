Aktuell Land

Ein Verletzter bei Bundesligaspiel in Sinsheim

Am Rande des Fußballbundesligaspiels zwischen TSG 1899 Hoffenheim und Hertha BSC Berlin ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen Fans gekommen. Anhänger der TSG griffen am Samstag in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) Berliner Fans an, einer wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei Mannheim mitteilte.