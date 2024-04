Aktuell Land

Ein Schwerverletzter bei Unfall zwischen Auto und Motorrad

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Die Autofahrerin habe das Motorrad beim Abbiegen vermutlich übersehen, so die Polizei. Der 25 Jahre alte Motorradfahrer war am Samstagnachmittag bei Rheinmünster (Landkreis Rastatt) unterwegs. Die ebenfalls 25-jährige Autofahrerin wollte in dem Moment auf die Straße einbiegen und erwischte den Motorradfahrer. Er wurde in eine Klinik gebracht.