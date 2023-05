Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Imbiss mit Holzkohlegrill in der Innenstadt von Karlsruhe ist es am Dienstagabend zu einem Kaminbrand gekommen. Laut Feuerwehr gab es eine starke Rauchentwicklung. Ein Mensch kam ins Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen wurden keine Angaben gemacht. Ursache des Feuers könnte ein Brand im Lüftermotor gewesen sein. Dieser befand sich auf dem Vordach des Gebäudes.