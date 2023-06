Aktuell Land

Eimer steht auf Herd: Dreijähriger löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Dreijähriger hat in Konstanz beim Einschalten eines Herds einen Feuerwehreinsatz ausgelöst, weil darauf ein Plastikeimer stand. Die Mutter bemerkte den Rauch noch rechtzeitig, nahm den Eimer vom Herd und verließ mit dem Kind und weiteren Geschwistern umgehend die Wohnung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Alle wurden im Krankenhaus auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht. Die mit 30 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr musste bei dem Vorfall am Mittwoch lediglich die Wohnung entlüften.